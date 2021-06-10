Россия трижды проиграла лозунгу "Слава Украине" в футболе, – Скорина

Украинская футбольная форма разрушает, помимо прочего, и манипуляцию о том, что лозунг "Слава Украине" – якобы так называемое нацистское приветствие. Но использование слогана впервые встречается в 1919 году.

Его использовали в конном полку "черных запорожцев" во времена Украинской народной республики, затем – в Гетманате Скоропадского. И только потом его себе утвердило в качестве приветствия крыло Организации украинских националистов. Об этом рассказал Егор Скорина в своем видеоблоге "Антифейк" на 24 канале.

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По его словам, на той же российской версии "Википедии" указано, что выражение "слава Украине" встречается у Тараса Шевченко еще в варианте стихотворения 1860 года.

И этому лозунгу Россия проигрывает всухую уже трижды. Это третье по счету,

– сказал Скорина.

Первое поражение

Первое поражение случилось в 2018 году, вспомнил журналист. Тогда, по его словам, на чемпионате мира по футболу хорватский защитник Домагой Вида, после матча с российской сборной, заявил, что победа его команды посвящается Украине. Тогда Вида в видеообращении и использовал дружеское "Слава Украине".

Вида посвятил победу Украине: смотрите видео

Как вспомнил журналист, в России от такого поднялся невероятный скандал. Под давлением организаторов, ФИФА оштрафовала футболиста и все.

"Это все, что удалось России выжать из этого. Никаких дивидендов для себя Кремль не получил", – отметил Скорина.

Второе поражение

Ничем закончилось и возмущение россиян во второй раз, когда надпись "Слава Украине" появилась на форме сборной в 2018 году. Скорина подчеркнул: пропагандисты извивались, как могли, но ни к чему это не привело.

"Никто форму сборной Украины не запрещал. И лозунг "Слава Украине" был на футболках игроков сборной", – сказал он.

Ситуация с формой сборной Украины и реакция России

Полный выпуск видеоблога "Антифейк": смотрите видео