Його використовували в кінному полку "чорних запорожців" за часів Української народної республіки, потім – в гетьманаті Скоропадського. І тільки потім його собі затвердив як вітання крило Організації українських націоналістів. Про це розповів Єгор Скоріна у своєму відеоблозі "Антифейк" на 24 каналі.
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За його словами, на тій же російській версії "Вікіпедії" зазначено, що вираз "слава України" зустрічається у Тараса Шевченка ще у варіанті вірша 1860 року.
І цьому гаслу Росія програє всуху вже тричі. Це третє за рахунком,
– сказав Скоріна.
Перша поразка
Перша поразка трапилась у 2018 році, згадав журналіст. Тоді, за його словами, на чемпіонаті світу з футболу хорватський захисник Домагой Віда, після матчу з російської збірної заявив, що перемога його команди присвячується Україні. Тоді Віда у відеозверненні і використовував дружнє "Слава Україні".
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Як згадав журналіст, в Росії від такого піднявся неймовірний скандал. Під тиском організаторів, ФІФА оштрафувала футболіста і все.
"Це все, що вдалося Росії вичавити з цього. Ніяких дивідендів для себе Кремль не отримав", – зазначив Скоріна.
Друга поразка
Нічим закінчилася і обурення росіян вдруге, коли напис "Слава Україні" з'явився на формі збірної у 2018 році. Скоріна наголосив: пропагандисти перекручувалися, як могли, але ні до чого це не привело.
"Ніхто форму збірної України не забороняв. І гасло "Слава Україні" було на футболках гравців збірної", – сказав він.
Ситуація з формою збірної України та реакція Росії
- Збірна України показала нову форму 6 червня. У ній команда виступить на Євро-2020. На ній нанесений контур України, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Такий дизайн форми викликав шалену реакцію в росіян
- В УЄФА відреагували на скарги росіян. І заявили, що форму збірної погодили для участі на Євро-2020.
- Згодом на цю тему висловилися і інші російські чиновники – Марія Захарова з МЗС та речник Путіна Дмитро Пєсков.
Повний випуск відеоблогу "Антифейк": дивіться відео