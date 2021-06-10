Представители власти России выразили своё недовольство украинской формой. А вот в УЕФА говорят, что мнением Кремля особо-то никто и не интересовался. Форму утвердили и это стало третьим случаем, когда Россия проиграла лозунгу "Слава Украине".

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Скандал вокруг формы в России

В России возник самый настоящий скандал вокруг формы сборной Украины. У некоторых россиян подгорело от того, что на форме изображен контур Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом. А также присутствуют лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".



Новая форма сборной Украины / УАФ

Первой настрочила гневный пост Мария Захарова, спикер российского МИДа. Там всё: и про "Крым – наш", и про украинских нацистов, и тому прочее.

А депутат Госдумы Светлана Журова вообще умудрилась добавить в эту историю с формой еще и больные теории о внешнем управлении. Говорит, украинцам это кто-то подсказал сделать. Сами б не додумались.

Не стоял в сторонке и "закрымнашил" и её коллега Николай Валуев. Тот самый Валуев, который недавно поздравлил российских пограничников фотографией украинского военного.



Николай Валуев / Фото ОСН

Естественно, куда же без главной пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой? Та, почему-то в футболке в цветах украинского флага, со странными акцентами, от которых только смеяться хочется, рассказала про "бандеровское заклинание" и обвинила УЕФА в нацизме.

Мой любимый выпуск пропагандистской программы "60 минут" теперь. Там целых 10 минут на огромном экране показывали на весь мир, карту Украины с украинским Крымом.



Скабеева несет бред / Скриншот з видео

В общем, этот список можно продолжать чуть ли не бесконечно. Смысл понятен. Почему-то в России очень тщательно следят за украинской формой и абсолютно забывают следить за доппинг-контролем своих спортсменов, из-за которых России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом.

Мировая реакция на форму

Не знаю как российским пропагандистам, а вот посольству США форма понравилась. Как и посольству Великобритании. Также УЕФА считает, что Украина не нарушила никаких правил, нанеся на свою форму контур своего государства.

Вот такие заявления ломают всю кремлевскую пропаганду. Они показывают, что мир не признает оккупацию полуострова Россией, сколько бы Захарова, Валуев, Журова или Скабеева не рвали глотку.

О лозунге "Слава Украине"

Именно лозунг "Крым наш" является нацистским, а не приветствие "Слава Украине". Именно под этим лозунгом Кремль оккупировал территорию чужой страны, превратил полуостров в пустыню и испортил жизни тысяч крымчан. Именно под лозунгом "Крым наш" продолжается геноцид крымских татар.

Между прочим, российский вариант "Википедии" даже утверждает, что, например, 26 февраля 2014 года в Симферополе прошёл организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг, на котором крымские татары скандировали лозунг "Слава Украине!".

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Ломает украинская футбольная форма и манипуляцию о том, что лозунг "Слава Украине" — это якобы "нацистское приветствие" времен бандеровского крыла ОУН. Но использование слогана "Слава Украине" впервые встречается в 1919 году. Его использовали в конном полке "черных запорожцев" во времена Украинской народной республики, потом — в Гетманате Скоропадского и только потом его себе утвердило как приветствие Бандеровское крыло ОУН. Что не делает его нацистским.

Россия трижды проиграла лозунгу "Слава Украине"

На той же российской версии "Википедии" указано, что выражение "слава Украины" встречается у Тараса Шевченко еще в варианте стихотворения 1860 года. И этому лозунгу Россия проигрывает всухую уже трижды. Про третье по счёту я только что вам рассказал.

Первое поражение было в 2018 году. Тогда на чемпионате мира по футболу хорватский защитник Домагой Вида после матча с российской сборной заявил, что победа его команды посвящается Украине. Тогда Вида в видеообращении и использовал приветские "Слава Украине".

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В России от такого поднялся немыслимый скандал. Под давлением организаторов, ФИФА оштрафовала футболиста и всё. Всё, что удалось России выдавить из этого. Никаких дивидендов для себя Кремль не получил.

Ничем закончилось и возмущение россиян во второй раз, когда надпись "Слава Украины" появилась на форме сборной в 2018 году. Пропагандисты извращались как могли, но ни к чему это не привело. Никто форму сборной Украины не запрещал. И лозунг "Слава Украине" был на футболках игроков сборной.

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава"

Появилась информация о том, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы только лозунг "Героям слава". Не потому что он нацистский, а потому что в связке со "Слава Украине" он может нести политический смысл. Само приветствие оставили. Но главное, что УЕФА продемонстрировало своё мнение признав Крым украинской территорией.

Справка. 24 канал обратился за комментарием в УАФ. Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подтвердил, что УАФ получила решение УЕФА и сейчас общается с организацией.