Россия убила 11 медиков и полностью уничтожила более 100 медучреждений, – Радуцкий

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные уже убили 11 медицинских работников. Еще 46 медиков оккупанты ранили.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий во время брифинга, сообщает 24 канал.

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"Погибли 11 медицинских работников, они были просто убиты. 46 медиков ранили. Похожих потерь не было за такой период даже во Вторую мировую войну", – отметил нардеп.

Впрочем, даже, несмотря на сложную ситуацию, дефицита кадров нет. Как рассказал Радуцкий, в Украине большое количество внутренне перемещенных лиц, а среди них и медицинский персонал.

Они продолжают работу на подконтрольной территории Украины. Поэтому о дефиците кадров говорить не приходится. Кроме того, есть иностранные врачи, которые на волонтерских началах хотят помогать нашим гражданам,

– сообщил депутат.

Какие разрушения нанесли оккупанты

По словам Радуцкого, российские военные уже уничтожили более 100 медицинских учреждений в Украине. Еще 627 – повреждены. В то же время оккупанты разрушили 27 аптек, а 396 – получили повреждения.

Следует отметить, что в Украине удалось стабилизировать ситуацию со снабжением и производством лекарств.

"Конечно, враг продолжает уничтожать логистические пути и места изготовления и хранения медицинских препаратов. Однако с помощью международных партнеров, а также благодаря возобновлению работы наших фабрик покрываем потребности в медицинских препаратах", - добавил Радуцкий.

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Российская армия неустанно обстреливает Луганскую область. Оккупанты разрушили или повредили там все медицинские учреждения. Они делают это целенаправленно.

В Чернигове русские захватчики уничтожили все медицинские учреждения, которые были в городе. Три из них не подлежат восстановлению, ведь они разрушены до основания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на восстановление разрушенных российской армией украинских больниц понадобится не менее 32 миллиардов гривен.

В Министерстве здравоохранения в мае заявляли, что оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними.

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