Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин прокомментировал атаку России на Херсонщину. Он создал пост в соцсетях.

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Что сказал Прокудин

Глава Херсонской ОВА объявил понедельник, 14 августа, днем траура по убитым Россией жителям области. По его словам, 7 человек погибли, еще 9 получили ранения.

Сегодня Херсонщина вздрогнула от страшных известий. Херсон, Велетенское, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка… Софийке было всего 23 дня от рождения, ее брату Артему – 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия,

– написал он.

Прокудин также рассказал о еще 3 жертвах российской агрессии. В Широкой Балке захватчики убили 67-летнего местного жителя. А в Станиславе в результате обстрелов погибли 2 человека – пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин. Он добавил, что верующие вспоминают о священнике, как о добром и светлом человеке. Глава Херсонской ОВА выразил искренние соболезнования.

Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский тоже прокомментировал эту трагедию. Президент отреагировал на российский террор во время своего традиционного обращения к украинцам.

Девять утра – удар окупантов по селу Широкая Балка. Из артиллерии. Пятеро погибших. Среди них младенец – девочка, ей было 23 дня. Ее брата – ему было всего 12 лет – успели доставить в больницу. К сожалению, не смогли спасти. Он скончался от полученных тяжелых ранений,

– сказал глава государства.

Он добавил, что также погибла мать детей, которую звали Олеся. Ей было всего 39 лет. Украинский лидер выразил искренние соболезнования.

Редакция 24 Канала тоже соболезнует всем родным, друзьям и знакомым жертв российской агрессии в Херсонской области.

Что сказал Толоконников

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона поделился подробностями российской атаки. Сначала оккупанты утром обстреляли Велетенское. В результате произошел пожар в частном доме. Его владелец получил ожоги 70% тела. Впоследствии россияне атаковали Станислав и убили там двоих мужчин. После этого они обстреляли магазин в Комишанах, в результате чего люди получили ранения.

Потом мы получили сообщение из Широкой Балки о том, что сразу погибли четверо – мать, отец, младенец, еще один человек, также находившийся во дворе. И уже потом мальчик Артем (погиб – 24 Канал), которого доставили в больницу, к сожалению, очень тяжелые ранения челюсти, туловища, рук, ног. Очень тяжело было на это смотреть,

– сказал Толоконников.

Представитель ОВА сообщил, что после этого россияне ударили по многоэтажке в Херсоне. В тот момент в здании находились три бабушки. Одна пожилая женщина потеряла ногу, а другая – стопу. Третья пострадавшая пенсионерка сломала ногу. Кроме этого государство-террорист нанесло удар по Белозерке. В результате атаки страны-агрессорки 31-летняя женщина и мужчина получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Россияне обстреляли много населенных пунктов Херсонщины 13 августа