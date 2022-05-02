Россия убила в Украине 219 детей: количество раненых выросло, – Офис генпрокурора
Источник:Офис генпрокурора
Количество убитых украинских детей, к счастью, не выросло. Зафиксировано 219 смертей. Но количество раненых выросло.
По состоянию на 2 мая в Украине в результате российской агрессии ранены по меньшей мере 205 детей. Цифры не окончательны, ведь в зоне боевых действий и на оккупированных территориях количество пострадавших и жертв определить невозможно.
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Более 624 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 405,
– говорится в сообщении.
В частности, 29 апреля в результате артобстрела российскими оккупантами Времовки в Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.
В каких областях дети пострадали больше всего
- в Донецкой области – 139;
- в Киевской – 115;
- в Харьковской – 95;
- в Черниговской – 68;
- в Херсонской – 45;
- в Николаевской – 43;
- в Луганской – 37;
- в Запорожской – 27;
- в Сумской – 17;
- в Киеве – 16;
- в Житомирской – 15.
Российские оккупанты стреляют в детей
- На протяжении 29 – 30 апреля в результате обстрелов Доброполья, Дробышева и Времовки в Донецкой области получили ранения 5 детей.
- 28 апреля во время артиллерийских обстрелов Любимовки в Херсонской области российские оккупанты ранили 12-летнюю девочку.
- Захватчики стреляли в еще двоих детей 28 апреля. В Циркунах Харьковской области пострадала 10-летняя девочка. Также россияне ранили ребенка в Запорожье.