Россия убила уже 148 украинских детей

От рук российских оккупантов гибнут невинные украинские дети. По последним данным, число погибших несовершеннолетних в результате войны достигло уже 148-и.

В Офисе генпрокурора сообщили, что еще 232 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Всего жертвами военных преступлений России стали по меньшей мере 380 украинских детей.

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И эта цифра, к сожалению, постоянно растет. Установить точное количество погибших и раненых детей пока нет возможности, ведь в некоторых районах продолжаются активные боевые действия. Речь идет в частности о Мариуполе, а также отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Дети каких регионов Украины пострадали больше всего

За время полномасштабного российского вторжения больше всего пострадали дети:

в Киевской области – 69 детей;

в Донецкой – 57 детей;

в Харьковской – 53 детей;

в Черниговской – 41 ребенок;

в Николаевский – 30 детей;

в Луганской – 30 детей;

в Херсонской – 27 детей;

в Запорожской – 22 детей;

в Киеве – 16 детей;

в Сумской – 16 детей;

в Житомирской – 15 детей.

Военные преступления России против Украины / инфографика офиса генпрокурора Украины

Поскольку установить точные потери нет возможности, есть вероятность, что мы, как отметил президент Владимир Зеленский, потеряли уже сотни детей.

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