Россия убила уже 148 украинских детей
Источник:Офис Генерального прокурора
От рук российских оккупантов гибнут невинные украинские дети. По последним данным, число погибших несовершеннолетних в результате войны достигло уже 148-и.
В Офисе генпрокурора сообщили, что еще 232 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Всего жертвами военных преступлений России стали по меньшей мере 380 украинских детей.
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И эта цифра, к сожалению, постоянно растет. Установить точное количество погибших и раненых детей пока нет возможности, ведь в некоторых районах продолжаются активные боевые действия. Речь идет в частности о Мариуполе, а также отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
Дети каких регионов Украины пострадали больше всего
За время полномасштабного российского вторжения больше всего пострадали дети:
- в Киевской области – 69 детей;
- в Донецкой – 57 детей;
- в Харьковской – 53 детей;
- в Черниговской – 41 ребенок;
- в Николаевский – 30 детей;
- в Луганской – 30 детей;
- в Херсонской – 27 детей;
- в Запорожской – 22 детей;
- в Киеве – 16 детей;
- в Сумской – 16 детей;
- в Житомирской – 15 детей.
Военные преступления России против Украины / инфографика офиса генпрокурора Украины
Поскольку установить точные потери нет возможности, есть вероятность, что мы, как отметил президент Владимир Зеленский, потеряли уже сотни детей.
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