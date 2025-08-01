Украинский Херсон находится под постоянными ударами беспилотников и артиллерийских снарядов. Враг до сих пор не может смириться с потерей города, пытаясь устроить адскую жизнь для гражданских.

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Херсонской громады. Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Зеленовка, Приднепровское и Антоновка, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВА Ярослава Шанько.

Смотрите также Атака по Киеву: в ГСЧС рассказали, сколько людей может быть под завалами многоэтажки

Какие последствия обстрела Херсона 1 августа?

В частности, повреждены и разрушены объекты критической и социальной инфраструктуры.

Утром 1 августа около 6:40 оккупационные войска ударили по Днепровскому району Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1974 года рождения.

У погибшей осталось 3 детей. Это девочки 2008, 2010 и 2011 годов рождения. Сейчас все трое находятся в больнице. У них диагностировали острые реакции на стресс. Их жизни угрозы нет.

Напомним, что 31 июля враг нанес ракетных и дроновых ударов по Киеву. В результате попаданий снарядов по многоэтажкам в Святошинском и Соломенском районах погибли 28 человека. Это информация по состоянию на 09:00 1 августа. Среди погибших – трое детей 2,6 и 17 лет.