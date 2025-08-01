Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Зеленівка, Придніпровське та Антонівка, передає 24 Канал із посиланням на очільника МВА Ярослава Шанько.

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Які наслідки обстрілу Херсона 1 серпня?

Зокрема, пошкоджено та зруйновано об'єкти критичної та соціальної інфраструктури.

Вранці 1 серпня близько 6:40 окупаційні війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1974 року народження.

У загиблої залишилося 3 дітей. Це дівчатка 2008, 2010 та 2011 років народження. Наразі усі троє перебувають у лікарні. У них діагностували гострі реакції на стрес. Їх життю загрози немає.

Нагадаємо, що 31 липня ворог завдав ракетних і дронових ударів по Києву. Внаслідок влучань снарядів по багатоповерхівках у Святошинському і Солом'янському районах загинули 28 людини. Це інформація станом на 09:00 1 серпня. Серед загиблих – троє дітей 2,6 і 17 років.