Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Каковы последствия русского террора в Запорожье?
Россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Кроме непосредственного места попадания, повреждения получили и рядом расположенные здания. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.
В результате российской атаки управляемыми авиабомбами один человек погиб. Также известно, что еще одна получила ранения.
На месте работают экстренные и профильные службы. Окончательные последствия атаки устанавливаются, информация о пострадавших и разрушениях может обновляться.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Россия ударила по Запорожью / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
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В Запорожье сохраняется угроза повторных вражеских ударов. Жителей призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.
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