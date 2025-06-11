Россия ударила дроном по киоску на Харьковщине: внутри была женщина

В субботу, 7 июня, около 13:00 в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский БПЛА попал в землю между магазином и церковью. Получили ранения две женщины в возрасте 46 и 52 лет и мужчина.

По предварительным данным правоохранителей, российская армия применила БПЛА "Ланцет". Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что накануне побывала в Старом Салтове и пообщалась с пострадавшими.

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Как местные пережили удар по Старому Салтову

Одной из целей врага стал небольшой киоск в Старом Салтове – кафе, где продавали кофе, булочки, пирожки. Небольшое сооружение в маленьком населенном пункте, пережившее оккупацию, было освобождено, но снова попало под обстрелы.

Крыша пробита. Как говорят местные, еще повезло, что это был не слишком мощный дрон, иначе бы люди, которые были внутри, – две продавщицы и покупатель – могли не выжить. В результате удара трое раненых: у одной женщины сотрясение мозга и шок, другая получила ранение стеклом, так же как и мужчина-покупатель.

Комментировать здесь сложно. Люди пытаются спасти все, что осталось,

– отметила корреспондентка.

Несмотря на близость к линии фронта – Старый Салтов недалеко от Волчанска, где регулярно слышны взрывы и боевые действия – жители продолжают жить и работать. Они сказали просто: "Мы переедем, мы продолжим работать. Главное – мы выжили".

Россия ударила по магазину в Старом Салтове / Скриншоты с видео

Анна Черненко пообщалась с пострадавшими продавщицами: одна из них была в киоске во время удара, другая – ее напарница. Вместе они пытаются восстановить поврежденное и сохранить хотя бы часть имущества.

Не дождутся они от нас! Это наша земля. Что вы хотите от нас? Хлеба? Так приезжайте – мы вам продадим. Одну из нас везли в Харьков, достали три осколка. Таню оглушило, голова болит. Но будет у нас работа, будут деньги в другом месте. Все будет хорошо,

– отметила работница разрушенного кафе Татьяна.

Кроме того, во время ночной атаки 11 июня только в Харькове произошло восемь пожаров. Спасатели оперативно их потушили, не допустили распространения огня, однако разрушения – серьезные.