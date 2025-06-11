За попередніми даними правоохоронців, російська армія застосувала БпЛА "Ланцет". Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що напередодні побувала у Старому Салтові й поспілкувалася з постраждалими.

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Як місцеві пережили удар по Старому Салтову

Однією з цілей ворога став невеличкий кіоск у Старому Салтові – кав'ярня, де продавали каву, булочки, пиріжки. Невелика споруда у маленькому населеному пункті, що пережило окупацію, було звільнене, але знову потрапило під обстріли.

Дах пробито. Як кажуть місцеві, ще пощастило, що це був не надто потужний дрон, інакше б люди, які були всередині, – дві продавчині та покупець – могли не вижити. Унаслідок удару троє поранених: в однієї жінки струс мозку та шок, інша отримала поранення склом, так само як і чоловік-покупець.

Коментувати тут складно. Люди намагаються врятувати все, що залишилося,

– зазначила кореспондентка.

Попри близькість до лінії фронту – Старий Салтів недалеко від Вовчанська, де регулярно чути вибухи та бойові дії – мешканці продовжують жити й працювати. Вони сказали просто: "Ми переїдемо, ми продовжимо працювати. Головне – ми вижили".

Росія вдарила по магазину у Старому Салтові / Скриншоти з відео

Анна Черненко поспілкувалася з постраждалими продавчинями: одна з них була в кіоску під час удару, інша – її напарниця. Разом вони намагаються відновити пошкоджене й зберегти хоча б частину майна.

Не діждуться вони від нас! Це наша земля. Що ви хочете від нас? Хліба? Так приїжджайте – ми вам продамо. Одну з нас везли до Харкова, дістали три осколки. Таню оглушило, голова болить. Але буде в нас робота, будуть гроші у другому місці. Все буде добре,

– зазначила працівниця зруйнованого кафе пані Тетяна.

Крім того, під час нічної атаки 11 червня тільки в Харкові сталося вісім пожеж. Рятувальники оперативно їх загасили, не допустили поширення вогню, однак руйнування – серйозні.