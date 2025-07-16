Россия ударила по "Авроре" в Доброполье: есть погибшие и много пострадавших

Российские военные 16 июля сбросили авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области. Удар пришелся по району магазина "Аврора". К сожалению, есть жертвы и многие пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Что известно об ударе по "Авроре" в Доброполье 16.07.2025?

Россияне сбросили авиабомбу на центр Доброполья. Террористы сделали это в час, когда люди возвращались с работы.

Удар пришелся по району магазина "Аврора" Есть погибшие и много пострадавших,

– заявил Лубинец.

Также рассказал, что на месте спасатели, медики, военные врачи, ведь местная больница не может принять всех.

Это очередной сознательный удар по гражданским. Россия – государство-террорист, которое ведет войну против мирных украинцев и уничтожает жизнь даже далеко от линии фронта,

– констатировал Уполномоченный по правам человека.

Лубинец подчеркнул, что мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Необходимы конкретные решения, усиление давления, действия. Россия превращает украинские города в мишени.

Обратите внимание! В 19:14 председатель Донецкой ОВА сообщил, что в результате российской атаки, по предварительным данным, погибли 2 человека, а еще 14 – ранены. Филашкин подчеркнул, что террористы снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно, – по торговому центру в центре города.



Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди. Поиск уцелевших продолжается.

Удар по "Аврорі" в Добропіллі / Фото з відкритих джерел

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!