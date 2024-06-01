Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что 12 людям чудом удалось выжить, ведь в это время они спали. Однако они в очередной раз остались без жилья, ведь проживали в Балаклее, куда приехали из оккупированных или прифронтовых населенных пунктов.

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Семьи снова остались без жилья

Анна Черненко отметила, что там частный сектор переходит в территорию отдыха. Там проживали семьи, которые спасалась от оккупации, бежали из прифронтовых территорий. Одна семья жила с четырьмя детьми, к ним приехали их родные также с четырьмя детьми. Это были их вторые дома. В частности, там было 8 детей, от 2 до 17 лет.

Сегодня полиция обнародовала информацию о семьях, которые пострадали, но на самом деле чудом выжили. Даже цитаты из сообщения наших правоохранителей, что и специалисты не понимают, как этим двум семьям удалось выжить. Потому что попадание, почти мгновенный пожар, очень большие разрушения. И 12 человек в это время спали,

– сказала она.

Утром была информация о том, что были люди в тяжелом состоянии. Но, к счастью, медики помогли им. На данный момент известно, что в основном это осколочные ранения и ушибы у 12 человек. Медики работают над тем, чтобы помочь семьям как можно быстрее выздороветь.

"Эти семьи, к сожалению, в очередной раз остались без своего жилья. Сначала убегали от врага, от оккупации, от обстрелов. А теперь, к сожалению, их обстрел догнал на условно более или менее безопасной территории", – добавила корреспондентка.

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