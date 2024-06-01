Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що 12 людям дивом вдалося вижити, адже у цей час вони спали. Однак вони вчергове залишилися без житла, адже проживали у Балаклії, куди приїхали з окупованих або прифронтових населених пунктів.

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Сім'ї знову залишилися без житла

Анна Черненко зазначила, що там приватний сектор переходить у відпочинкову територію. Там проживали родини, які рятувалася від окупації, тікали з прифронтових територій. Одна сім'я жила з чотирма дітьми, до них приїхали їхні рідні також з чотирма дітьми. Це були їхні другі домівки. Зокрема, там було 8 дітей, віком від 2 до 17 років.

Сьогодні поліція оприлюднила інформацію про сім'ї, які постраждали, але насправді дивом вижили. Навіть цитати з повідомлення наших правоохоронців, що і спеціалісти не розуміють, як цим двом родинам вдалося вижити. Бо влучання, майже миттєва пожежа, дуже великі руйнації. І 12 людей у цей час спали,

– сказала вона.

Зранку була інформація про те, що були люди у важкому стані. Але, на щастя, медики їм допомогли. Станом на зараз відомо, що здебільшого це осколкові поранення і забиття у 12 людей. Медики працюють над тим, щоб допомогти сім'ям якнайшвидше одужати.

"Ці родини, на жаль, учергове залишилися без свого житла. Спочатку тікали від ворога, від окупації, від обстрілів. А тепер, на жаль, їх обстріл наздогнав на умовно більш-менш безпечній території", – додала кореспондентка.

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