Еще вечером 5 августа Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты атаковали центр переливания крови управляемой авиационной бомбой, убили и ранили людей. Глава Харьковской ОВА уточнил о количестве жертв и раненых известно по состоянию на утро 6 августа.

Смотрите также Готели "Кинжалами", целились по Староконстантинову: что известно о ракетной атаке россиян 5 августа

Что известно о последствиях атаки по центру переливания крови

Вчера (5 августа – 24 Канал) вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения,

– заявил чиновник.

По его данным, детали власти еще выясняют. Кроме того, Россия обстрелом в Купянске повредили дома, хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. В больнице с осколочными ранениями находится 55-летний мирный житель.

К сожалению, российские захватчики атаковали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, известно об атаке по:

селе Чернещина Изюмского района – там повреждены частные дома;

селе Подолы Купянского района – там вспыхнул лесной пожар;

Волчанскую Чугуевского района – враг повредил здание мясокомбината;

селе Тимофеевка Богодуховского района – обстрелял здания перепелиной фермы.

Обратите внимание! Ориентировочно в 9:27 6 августа российские оккупанты атаковали Харьков, предварительно, ракетами С-300. По состоянию на 9:30 у главы областной военной администрации не было информации о раненых людях. Однако профильные службы уже выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе.

Массированная атака по Украине 5 – 6 августа