Ще ввечері 5 серпня Володимир Зеленський розповів, що окупанти атакували центр переливання крові керованою авіаційною бомбою, вбили та поранили людей. Глава Харківської ОВА уточнив про яку кількість жертв та поранених відомо станом на ранок 6 серпня.

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Що відомо про наслідки атаки по центру переливання крові

Вчора (5 серпня – 24 Канал) ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення,

– заявив посадовець.

За його даними, деталі влада ще з'ясовує. Окрім того, Росія обстрілом у Куп'янську пошкодили будинки, господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. У лікарні з осколковими пораненнями перебуває 55-річний мирний мешканець.

На жаль, російські загарбники також атакували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, відомо про атаку по:

селі Чернещина Ізюмського району – там ушкоджені приватні будинки;

селі Подоли Куп'янського району – там спалахнула лісова пожежа;

Вовчанську Чугуївського району – ворог пошкодив будівлю м'ясокомбінату;

селі Тимофіївка Богодухівського району – обстріляв будівлі перепелиної ферми.

Зверніть увагу! Орієнтовно о 9:27 6 серпня російські окупанти атакували Харків, попередньо, ракетами С-300. Станом на 9:30 глава обласної військової адміністрації не мав інформації про поранених людей. Однак профільні служби вже виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі.

Масована атака по Україні 5 – 6 серпня