Россия ударила по ремонтникам ДТЭК двумя дронами на Днепропетровщине
- Россия атаковала ремонтную бригаду ДТЭК на Днепропетровщине двумя дронами.
- Автомобиль энергетиков полностью сгорел.
Россияне в очередной раз атаковали работников ДТЭК. Удар был прицельным, он произошел несколько дней назад.
Об этом сообщили в ДТЭК. К счастью, никто не пострадал.
Что известно о новом ударе по ДТЭК?
Как рассказали энергетики, враг атаковал ремонтную бригаду ДТЭК на Днепропетровщине.
7 февраля наши энергетики восстанавливали поврежденную россиянами линию вблизи фронта. В этот момент два FPV-дрона попали в машину – она полностью сгорела. Энергетики успели спастись, никто не пострадал. Несмотря на ежедневную опасность, продолжаем держать свет,
– написали в ДТЭК.
Враг постоянно обстреливает энергетиков и не только
В последнее время к ударам по спасателям, медикам и полицейским добавились удары по шахтерам. Например, атака 1 февраля по горнякам унесла больше всего жизней за все время.
В компании сказали, что с октября 2025 года не было ни одного дня, чтобы Россия не била по энергетической инфраструктуре ДТЭК. Оккупанты бьют по сетям, трансформаторах, объектах генерации и шахтах.
Россияне умышленно бьют по цепи поставок. Ведь одной из основ энергетической системы является уголь.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины. В частности, дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине. Ранен работник железной дороги.