Россия ударила по ремонтникам ДТЭК двумя дронами на Днепропетровщине

Россияне в очередной раз атаковали работников ДТЭК. Удар был прицельным, он произошел несколько дней назад.

Об этом сообщили в ДТЭК. К счастью, никто не пострадал.

Что известно о новом ударе по ДТЭК?

Как рассказали энергетики, враг атаковал ремонтную бригаду ДТЭК на Днепропетровщине.

7 февраля наши энергетики восстанавливали поврежденную россиянами линию вблизи фронта. В этот момент два FPV-дрона попали в машину – она полностью сгорела. Энергетики успели спастись, никто не пострадал. Несмотря на ежедневную опасность, продолжаем держать свет,

– написали в ДТЭК.

Враг постоянно обстреливает энергетиков и не только