23 декабря, 08:39
Обновлено - 09:08, 23 декабря

Россия ударила по гражданской инфраструктуре Ровенской области: какие последствия атаки

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В результате массированной атаки на Ровенщине есть повреждения и уничтожение зданий.
  • Также изуродованы автомобили, пострадавших нет.

Украина снова оказалась под массированным террором России 23 декабря. Под ударом была и Ровенская область, где зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.

Какие последствия удара по Ровенской области?

Как сообщили в Ровенской ОВА, в результате массированной российской атаки 23 декабря в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. Взрывная волна выбила окна в домах.

Кроме того, в регионе уничтожено деревянное хозяйственное здание и повреждены три автомобиля. По данным Коваля, люди во время атаки не пострадали. 

Руководство общины вместе с руководителем ОВА побывали на месте удара. Власти заверили, что окна в домах восстановят в течение дня. 

Отмечается, что последствия удара фиксируют и ликвидируют соответствующие службы.

Какие регионы еще находились под атакой?