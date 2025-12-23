Россия ударила по гражданской инфраструктуре Ровенской области: какие последствия атаки

Украина снова оказалась под массированным террором России 23 декабря. Под ударом была и Ровенская область, где зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.

Какие последствия удара по Ровенской области?

Как сообщили в Ровенской ОВА, в результате массированной российской атаки 23 декабря в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. Взрывная волна выбила окна в домах.

Кроме того, в регионе уничтожено деревянное хозяйственное здание и повреждены три автомобиля. По данным Коваля, люди во время атаки не пострадали.

Руководство общины вместе с руководителем ОВА побывали на месте удара. Власти заверили, что окна в домах восстановят в течение дня.

Отмечается, что последствия удара фиксируют и ликвидируют соответствующие службы.

Какие регионы еще находились под атакой?