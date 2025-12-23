Россия ударила по гражданской инфраструктуре Ровенской области: какие последствия атаки
- В результате массированной атаки на Ровенщине есть повреждения и уничтожение зданий.
- Также изуродованы автомобили, пострадавших нет.
Украина снова оказалась под массированным террором России 23 декабря. Под ударом была и Ровенская область, где зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.
Какие последствия удара по Ровенской области?
Как сообщили в Ровенской ОВА, в результате массированной российской атаки 23 декабря в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. Взрывная волна выбила окна в домах.
Кроме того, в регионе уничтожено деревянное хозяйственное здание и повреждены три автомобиля. По данным Коваля, люди во время атаки не пострадали.
Руководство общины вместе с руководителем ОВА побывали на месте удара. Власти заверили, что окна в домах восстановят в течение дня.
Отмечается, что последствия удара фиксируют и ликвидируют соответствующие службы.
Какие регионы еще находились под атакой?
В результате атаки на Житомирщину также известно о повреждении гражданской инфраструктуры. Кроме того, там пострадали люди. Среди госпитализированных есть ребенок.
По распоряжению Укрэнерго в ряде областей 23 декабря не будут действовать графики отключений света. Ввели аварийные и экстренные из-за атаки врага на энергетику.
Также под обстрелом оказались Киев и Киевщина. В результате атаки повреждения окон и пострадавший.