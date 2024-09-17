Сделали все, что могли, – харьковчане рассказали, как спасали раненых из-за удара по Харькову

Во вторник, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Именно эту дату Россия выбрала, чтобы попасть по месту, где спасатели как раз заканчивали тушить пожар. Уже известно, что четверо из них получили сложные травмы.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что за жизнь и здоровье раненых сейчас борются врачи. Россия коварно сбросила КАБ там, где они работали.

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Что известно о российском ударе

В момент удара спасатели заканчивали тушить лесополосу. Сейчас на Харьковщине очень много пожаров, часть вызвана обстрелами, часть – жарой или подрывом боеприпасов. К тому же начинают детонировать как "свежие" боеприпасы, так и советские, поэтому работа спасателей сейчас особенно тяжелая.

Россияне попали авиационным снарядом в нескольких метрах от них. Враг мог бить прицельно. Такое мнение и у полиции.

Это указывает на то, что враг наносил удары именно по месту, где работали наши спасатели,

– сказал представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

К сожалению, четверо ребят ранены, трое из них в тяжелом состоянии. У них травматические ампутации, у кого-то это пальцы, у кого-то рука. Кроме того, есть смежные травмы. Харьковчане, которые были рядом в момент прилета, сразу поспешили помочь.

"Мы с другими работниками ГСЧС занесли их сначала в помещение, дальше эвакуировали в подвальное помещение. Тогда вызвали скорую, оказали первую медицинскую помощь. Возможно, не настолько профессионально, но сделали все, что могли", – рассказал Валерий, который помогал спасать раненых.

По Харькову ударили трижды

Помощь от неравнодушных была очень нужной. Ведь, учитывая тактику двойных ударов врага, от россиян можно ожидать чего угодно. Поэтому важно, что пострадавшим помогли сразу. Всех горожан призывают иметь с собой средства защиты, такие как турникет, аптечка, и уметь оказать первую помощь.

Конечно, было страшно. Здесь сидела мама с ребенком, другие люди. Но мы быстро собрались, сгруппировались и побежали в подвал,

– вспомнил Андрей, который также помогал спасать раненых.

Кроме этого, по Харькову оккупанты нанесли еще два удара. Один пришелся на открытую территорию, другой – по промышленному объекту, который уже не работал. В итоге враг выпустил 3 КАБа, и все они попали в Киевский район Харькова.