Россия ударила по Херсону: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 5 октября нанесли террористический удар по Херсону. Враг обстреливал территорию города с временно оккупированного левого берега.

Людей попросили пройти в укрытие гражданской защиты. Угроза удара продолжалась на фоне воздушной тревоги и угрозы авиаобстрела.

Обратите внимание Шестерых людей спасают на операционных столах: детали удара по селу Гроза в Харьковской области

По последней информации, в Херсоне на этот час из-за российской агрессии два человека погибли, один получил ранения,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Когда сообщают об угрозе, нужно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Удар по Харьковской области

Российские оккупанты продолжают совершать геноцид. Захватчики днем 5 октября нанесли террористический удар по селу Гроза в Харьковской области. Число жертв – самое большое в области с начала полномасштабного вторжения. К сожалению, погиб 51 человек.

Дмитрий Чубенко – пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры – рассказал, что убили почти половину села. Россияне ударили по кафе, где происходили поминки. Из уважения на них пришел представитель или представитель фактически от каждого двора.