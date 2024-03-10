Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют.

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В одном из населенных пунктов в частном доме взрывной волной были повреждены окна на втором этаже. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.

Обращаюсь к каждому жителю области – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Во время опасности находитесь в укрытиях,

– подчеркнул Кравченко.

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