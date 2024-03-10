Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

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В одному з населених пунктів у приватному будинку вибуховою хвилею були пошкоджені вікна на другому поверсі. Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків нічної атаки ворога.

Звертаюсь до кожного жителя області – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Під час небезпеки перебувайте в укриттях,

– наголосив Кравченко.

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