После казни Героев Мариуполя россия должна скончаться в судорогах и захлебнуться своим д*рьмом

Скоты пишут, что ВСУ обстреляли тюрьму в Оленовке. Говорят, 40 человек погибли, 130 получили ранения.

Рабы убивают непокоренных

Это тюрьма, где содержатся защитники "Азовстали". Еще одно напоминание, что у московитов есть 1000+1 способ убить Героев Мариуполя , пока они находятся в плену.

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И так, после ювелирной работы по Антоновскому мосту, когда ракеты ложились точно в воронку от предыдущей, поверить в то, что ВСУ могли случайно попасть в своих же побратимов, нереально.

Это конченное государство должно сдохнуть в корчах и захлебнуться своим дерьмом. Империя зла. Место вечной тьмы. Генетическая лужа проклятых.

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Нация садистов

А еще пытки над пленными – это тупо. Максимально тупо! Если твой враг знает, что в плену будет хорошее отношение, он охотнее будет сдаваться в плен. Если будет знать, что плен – это пытка и смерть, то будет стоять до последнего и перед смертью нанесет тебе большие потери.

Свинорылые не просто садисты. Они тупые садисты. Не способны думать хотя бы на шаг вперед. Генетический мусор.

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