Россия ударила по налоговой в Новгороде-Северском Черниговской области
- Россияне обстреляли здание государственной налоговой инспекции в Новгороде-Северском, повредив фасады близлежащих домов и автомобили.
- Сейчас информация о пострадавших уточняется, экстренные службы работают на месте.
Утром 7 апреля россияне обстреливают приграничье Черниговщины. Под прицелом оказался Новгород-Северский.
Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Об этом сообщил председатель Новгород-Северской районной государственной администрации Александр Селиверстов.
Что известно об ударе по Новгороду-Северскому?
Россияне совершили атаку по городу около 9:30.
Было зафиксировано попадание вражеского БПЛА в центре Новгорода-Северского. Тип беспилотника сейчас устанавливается.
Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт,
– сообщил Александр Селиверстов.
Сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.
Председатель РГА призвал жителей находиться в укрытиях.
Напомним, что утром также пострадали Прилуки. От российского удара там вспыхнуло здание горсовета. Данных о погибших или пострадавших тоже нет.
Последние атаки на Украину
Ночью 7 апреля в результате атаки беспилотника в Днепропетровской области погиб мальчик, пострадали пять человек. Повреждены частные дома, автомобили, линии электропередач и админздания, возникли пожары в нескольких районах.
Всего этой ночью Россия атаковала Украину 110 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или нейтрализовали 77 из них, но 31 БПЛА попал на 14 локациях.
А накануне вечером оккупанты "накрыли" Никополь FPV-дронами и артиллерией. Атаками повреждены дома, а среди раненых есть дети.