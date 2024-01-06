Оккупанты ударили по Никополю: убили мужчину и ранили девушку-подростка
6 января 2024, 15:13Читати новину українською
Россия ударила по Никополю утром 6 января. К сожалению, оккупанты убили и ранили мирных жителей.
Враги атаковали город в Днепропетровской области по артиллерии. Россия и накануне, вечером 5 января, обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую общину Никопольщины.
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Россия ударила по Никопольщине
Россияне убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девочку и мужчину 66 лет,
– рассказал глава Днепропетровской ОВА.
По словам Сергея Лысака, в результате атаки врагов в городе повреждены:
- 13 частных домов,
- 6 хозяйственных сооружений,
- несколько автомобилей, линия электропередач, газопровод.
Информация о последствиях обстрела еще уточняется,
– рассказала власть.
Какие последствия атаки на Никопольщине / Фото Сергея Лисака
Последние атаки по Днепропетровщине: коротко
- Россия атаковала Днепропетровскую область вечером 5 января – враги ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкому обществу Никопольщины. К счастью, люди уцелели.
- В этот же день Россия ударила ракетой по Криворожскому району, трижды из артиллерии и 4 дронами-камикадзе – по Никопольщине. В Никополе занялись два частных дома – пожары потушили. Однако враги уничтожили один дом и 5 – повредили, повредили линию электропередач и газопровод. Тогда же в Марганецком обществе загорелся дачный дом.
- Ночью на 5 января враги ударили 6 "Шахедами" по Криворожскому району. Обломки рухнули на территорию нерабочего предприятия. К счастью, люди целые.