Оккупанты ударили по Никополю: убили мужчину и ранили девушку-подростка

Россия ударила по Никополю утром 6 января. К сожалению, оккупанты убили и ранили мирных жителей.

Враги атаковали город в Днепропетровской области по артиллерии. Россия и накануне, вечером 5 января, обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую общину Никопольщины.

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Россия ударила по Никопольщине

Россияне убили 45-летнего мужчину и ранили 16-летнюю девочку и мужчину 66 лет,

– рассказал глава Днепропетровской ОВА.

По словам Сергея Лысака, в результате атаки врагов в городе повреждены:

13 частных домов,

6 хозяйственных сооружений,

несколько автомобилей, линия электропередач, газопровод.

Информация о последствиях обстрела еще уточняется,

– рассказала власть.

Какие последствия атаки на Никопольщине / Фото Сергея Лисака

Последние атаки по Днепропетровщине: коротко