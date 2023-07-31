Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас на острове Змеиный нет важных военных целей.

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Мусиенко убежден, что оккупанты пытались бомбить остров Змеиный только для того, чтобы:

Проверить готовность украинских средств ПВО к уничтожению воздушных целей; Продемонстрировать готовность к так называемой блокаде.

Сейчас это пустой кусочек земли, который важен и символичен для нас. Но у него там нет ничего и никого. Здесь нельзя иначе объяснить по военной целесообразности, кроме этих двух причин,

– заметил военный эксперт.

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