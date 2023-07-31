Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз на острові Зміїний нема важливих військових цілей.
До теми Ворог спробував "зробити вилазку" у сторону Зміїного та закинув туди 2 авіабомби
Причини удару по Зміїному
Мусієнко переконаний, що окупанти намагались бомбардувати острів Зміїний лише для того, щоб:
- Перевірити готовність українських засобів ППО до збиття повітряних цілей;
- Продемонструвати готовність до так званої блокади.
Зараз це порожній клаптик землі, який важливий та символічний для нас. Але він там не має нічого і нікого. Тут не можна інакше пояснити з військової доцільності, крім цих двох причин,
– зауважив військовий експерт.
Мусієнко про спробу ворога бомбардувати Зміїний: дивіться відео
Росія скинула дві авіабомби на Зміїний
- Вночі 30 липня російська армія атакувала острів Зміїний. За допомогою тактичної авіації в Чорному морі ворог скинув у районі острова дві авіабомби невстановленого зразка. Це вже третя за місяць спроба ворога атакувати острів.
- Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що наразі у Чорному морі вщухає шторм. Це дає змогу армії Росії знову розгорнути свої корабельне угрупування, що переважно спрямовані на збір розвідувальних даних.
- Вона зазначила, що у ніч на 30 липня окупанти знову "зробили вилазку" в бік острова Зміїний та намагалися здійснити його бомбардування. Було зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження.
- Зауважимо, що 13 липня російські окупанти скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний. Як пояснювала Гуменюк, російські атаки в цьому районі можуть бути пов'язані із "зерновою угодою".