Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз на острові Зміїний нема важливих військових цілей.

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Причини удару по Зміїному

Мусієнко переконаний, що окупанти намагались бомбардувати острів Зміїний лише для того, щоб:

Перевірити готовність українських засобів ППО до збиття повітряних цілей; Продемонструвати готовність до так званої блокади.

Зараз це порожній клаптик землі, який важливий та символічний для нас. Але він там не має нічого і нікого. Тут не можна інакше пояснити з військової доцільності, крім цих двох причин,

– зауважив військовий експерт.

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