13 марта, 09:20
Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: на объекте вспыхнул пожар

Татьяна Бабич

Вражеские дроны вечером 12 июня атаковали Одесскую область. Под прицелом россиян была портовая инфраструктура.

Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.

Важно Враг может готовить обстрел, - СНБО 

Какие последствия атаки по Одесским портам? 

В результате дронового удара поврежден продуктовый склад на территории порта. Там возникло возгорание, которое удалось ликвидировать спасателям. 

К счастью, погибших и пострадавших нет, 
– рассказал Кипер. 

Он добавил, что для устранения последствий атаки привлечены все соответствующие службы.

 