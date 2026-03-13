Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: на объекте вспыхнул пожар

Вражеские дроны вечером 12 июня атаковали Одесскую область. Под прицелом россиян была портовая инфраструктура.

Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.

Важно Враг может готовить обстрел, - СНБО

Какие последствия атаки по Одесским портам?

В результате дронового удара поврежден продуктовый склад на территории порта. Там возникло возгорание, которое удалось ликвидировать спасателям.

К счастью, погибших и пострадавших нет,

– рассказал Кипер.

Он добавил, что для устранения последствий атаки привлечены все соответствующие службы.