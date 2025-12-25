Последствия атаки России: Братчук объяснил появление пятен в море у побережья Одессы
- После атаки России возле Одессы в море появились пятна подсолнечного масла, а не нефти.
- Утечка произошла из-за попадания по объектам порта Южный, что затрудняло работы по локализации.
После российской атаки по портовой инфраструктуре возле Одессы в море зафиксировали пятна неизвестного происхождения. В сети появились предположения о возможном загрязнении нефтепродуктами.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, что речь идет не о нефти, а о подсолнечном масле. По его словам, утечка произошла после попадания по объектам порта Южный, а работы по локализации осложнялись тревогами и повторными ударами.
Что произошло у побережья Одессы после обстрела?
После ударов России по портовой инфраструктуре на побережье Одесской области зафиксировали появление пятен в море. Речь идет не о нефтяном загрязнении, а об утечке подсолнечного масла, которое попало в воду в результате попаданий по объектам хранения.
Это не нефть, это органическое вещество – подсолнечное масло. Враг попал в портовую инфраструктуру порта Южный, в частности в резервуары с маслом, и значительное его количество вытекло,
– пояснил Братчук.
Он уточнил, что часть масла разлилась еще на территории порта и прилегающих дорог, где техника буквально застревала в густой массе. Несмотря на установку защитных барьеров, полностью локализовать утечку не удалось. Из-за постоянных воздушных тревог и ракетных ударов, в частности баллистикой, работы по ликвидации последствий приходилось прерывать, что и привело к попаданию вещества в море.
Как реагируют службы и что с птицами?
Ситуацию в акватории постоянно мониторят, к реагированию привлечены городская и областная военные администрации, а также профильные службы. Работы по минимизации ущерба продолжаются в пределах возможностей безопасности, с учетом риска новых ударов.
На сегодня утечка в море зафиксирована, ситуация мониторится, все соответствующие структуры работают,
– отметил Братчук.
Особое внимание уделяют спасению птиц, пострадавших от загрязнения. По его словам, Одесский зоопарк принимает пернатых, оказавшихся в масле, а жители города активно приобщаются к помощи. В то же время полноценные работы по очистке затруднены из-за угрозы повторных обстрелов, которые не позволяют действовать непрерывно и без риска для людей.
Последние новости из Одессы:
- На побережье Одессы в районе пляжей Дельфин и Ланжерон зафиксировали темные пятна и погибших птиц. В Одесской ОГА сообщили, что причиной стала утечка подсолнечного масла из поврежденных резервуаров после российской атаки по порту. Побережье оградили, установили боновые заграждения, к ликвидации последствий привлекли экологические службы, а пострадавших птиц передали на реабилитацию.
- Во время обстрела Одесской области 21 декабря россияне попали в резервуар с маслом, что привело к значительному разливу. В сети распространили видео, на которых видно подтопленные маслом улицы. Вице-премьер Алексей Кулеба заявил, что Россия системно бьет по логистике и энергетике региона.
- В результате очередной атаки в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома. Часть густонаселенного района временно осталась без света, воды и тепла. Сообщалось об одной пострадавшей средней степени тяжести. В Укрзализныце также заявили о повреждении поста на одной из станций и осколочном ранении работницы, в то же время движение поездов в одесском узле обеспечено.