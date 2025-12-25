Последствия атаки России: Братчук объяснил появление пятен в море у побережья Одессы

После российской атаки по портовой инфраструктуре возле Одессы в море зафиксировали пятна неизвестного происхождения. В сети появились предположения о возможном загрязнении нефтепродуктами.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, что речь идет не о нефти, а о подсолнечном масле. По его словам, утечка произошла после попадания по объектам порта Южный, а работы по локализации осложнялись тревогами и повторными ударами.

Смотрите также Несколько сотен миллиардов долларов: Зеленский оценил сумму убытков от войны

Что произошло у побережья Одессы после обстрела?

После ударов России по портовой инфраструктуре на побережье Одесской области зафиксировали появление пятен в море. Речь идет не о нефтяном загрязнении, а об утечке подсолнечного масла, которое попало в воду в результате попаданий по объектам хранения.

Это не нефть, это органическое вещество – подсолнечное масло. Враг попал в портовую инфраструктуру порта Южный, в частности в резервуары с маслом, и значительное его количество вытекло,

– пояснил Братчук.

Он уточнил, что часть масла разлилась еще на территории порта и прилегающих дорог, где техника буквально застревала в густой массе. Несмотря на установку защитных барьеров, полностью локализовать утечку не удалось. Из-за постоянных воздушных тревог и ракетных ударов, в частности баллистикой, работы по ликвидации последствий приходилось прерывать, что и привело к попаданию вещества в море.

Как реагируют службы и что с птицами?

Ситуацию в акватории постоянно мониторят, к реагированию привлечены городская и областная военные администрации, а также профильные службы. Работы по минимизации ущерба продолжаются в пределах возможностей безопасности, с учетом риска новых ударов.

На сегодня утечка в море зафиксирована, ситуация мониторится, все соответствующие структуры работают,

– отметил Братчук.

Особое внимание уделяют спасению птиц, пострадавших от загрязнения. По его словам, Одесский зоопарк принимает пернатых, оказавшихся в масле, а жители города активно приобщаются к помощи. В то же время полноценные работы по очистке затруднены из-за угрозы повторных обстрелов, которые не позволяют действовать непрерывно и без риска для людей.

Последние новости из Одессы: