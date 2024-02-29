Россия ударила по производственной инфраструктуре Сумщины
Источник:Сумская ОВА
Россия нанесла удар по производственной инфраструктуре Сумской области. В городе зафиксировано 4 взрыва.
В Сумской ОВА сообщили, что Россия обстреляла производственную инфраструктуру в Ворожбянской общине. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
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Подробности вражеского обстрела
29 февраля в 12:25 россияне обстреляли из артиллерии Ворожбянскую общину. Зафиксировано 4 взрыва.
Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек.
Также из-за атаки загорелись складские помещения производственного предприятия.
Областная военная администрация показала последствия "прилета". Сейчас на месте работают все необходимые службы.
Пожар в Сумской области / фото ОВА
Пожар локализован. На месте работают все необходимые службы,
– сообщили в ОВА.
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Ситуация в регионе:
- До этой атаки ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 66 взрывов.
- Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская общины.
- В частности по Великописаревской общине враг ударил из РСЗО, было зафиксировано 38 взрывов.
- В Эсманской общине осуществлен минометный обстрел – 4 взрыва.
- В Середино-Будской общине зафиксированы обстрелы из миномета, было 12 взрывов. Также по общине зафиксировали артобстрел – было 3 взрыва.
- По Краснопольской общине россияне били из артиллерии, зафиксировано 2 взрыва.
- Зато по Хотинской общине враг сбросил 7 мин.