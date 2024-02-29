Россия ударила по производственной инфраструктуре Сумщины

Россия нанесла удар по производственной инфраструктуре Сумской области. В городе зафиксировано 4 взрыва.

В Сумской ОВА сообщили, что Россия обстреляла производственную инфраструктуру в Ворожбянской общине. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Подробности вражеского обстрела

29 февраля в 12:25 россияне обстреляли из артиллерии Ворожбянскую общину. Зафиксировано 4 взрыва.

Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек.

Также из-за атаки загорелись складские помещения производственного предприятия.

Областная военная администрация показала последствия "прилета". Сейчас на месте работают все необходимые службы.



Пожар в Сумской области / фото ОВА

Пожар локализован. На месте работают все необходимые службы,

– сообщили в ОВА.

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