Россия дважды ударила прямо по центру Харькова: фото страшных последствий

Ночью 8 ноября Россия нанесла три авиаудара по Харькову. Два попадания российских авиабомб зафиксированы в центре города – Шевченковском районе.

В результате атаки пострадал детский супермаркет, образовательное учреждение, Госпром и часть площади Свободы. В эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко продемонстрировала фотографии страшных последствий.

Важно Циничный удар по 20-этажке в Харькове: в каком состоянии находятся раненые

Кадры разрушений в Шевченковском районе

Оккупанты нанесли 2 удара по центральной части Харькова. Один из них пришелся по детскому супермаркету. Возле него сильно повреждены входы в одну из станций метро. С самого утра ведутся работы.

Позже станет известно, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий вражеского удара. Обращений о раненых людях, к счастью, не поступало.

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В очередной раз подвергся разрушениям Госпром и часть площади Свободы – "сухой" фонтан, клумбы. Повреждено также образовательное учреждение, с установкой окон которому совсем недавно помогали международные организации.

Сейчас продолжаются активные работы на местах попаданий на разных локациях. Нельзя говорить где именно, потому что это, опять же, к сожалению, мишень,

– рассказала Анна Черненко.

Досталось и новогодней инсталляции, которую только 7 ноября начали монтировать.

Последствия ударов по центру Харькова: фото 24 Канала

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на циничные удары врага. Он в очередной раз напомнил международному сообществу, что лучший ответ – это ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора.