Внаслідок атаки постраждав дитячий супермаркет, освітній заклад, Держпром та частина майдану Свободи. В етері 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко продемонструвала світлини страшних наслідків.

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Кадри руйнувань у Шевченківському районі

Окупанти завдали 2 ударів по центральній частині Харкова. Один із них прийшовся по дитячому супермаркету. Біля нього сильно пошкоджені входи в одну зі станцій метро. З самого ранку ведуться роботи.

Пізніше стане відомо, скільки часу знадобиться на ліквідацію наслідків ворожого удару. Звернень про поранених людей, на щастя, не надходило.

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Вкотре зазнав руйнувань Держпром та частина майдану Свободи – "сухий" фонтан, клумби. Пошкоджено також освітній заклад, зі встановленням вікон якому зовсім нещодавно допомагали міжнародні організації.

Зараз тривають активні роботи на місцях влучань на різних локаціях. Не можна говорити де саме, бо це, знову ж таки, на жаль, мішень,

– розповіла Анна Черненко.

Дісталося й новорічній інсталяції, яку лише 7 листопада почали монтувати.

Наслідки ударів по центру Харкова / фото 24 Каналу

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на цинічні удари ворога. Він вкотре нагадав міжнародній спільноті, що найкраща відповідь – це ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора.