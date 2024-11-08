Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зруйновані кілька квартир, інформує 24 Канал. На жаль, є поранені. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко побувала на місці влучання та зафіксувала перші кадри порятунку людей.

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Які наслідки удару по Харкову

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Салтівському районі частково зруйновано під'їзд будинку з 1 по 3 поверх. В інших під'їздах вибиті абсолютно всі вікна. Пошкоджені житлові будинки поряд, автомобілі та виходи станції метро.

"На місці працюють комунальні служби. Уже увімкнули енергозабезпечення та постачання будинку, куди було влучання. Будемо максимально зберігати тепло, зашивати контури. Будемо евакуйовувати людей, бо багато перебувало у будинку під час обстрілу", – сказав він.

Пані Надія, якій самостійно вдалося вибратися зі зруйнованого будинку, розповіла, що у квартирі залишився її чоловік. Вона не змогла його самостійно вивести, бо він паралізований.

Мій чоловік лежачий, він паралізований. Його потрібно знести, він на 7 поверсі,

– поділилася вона.

Терехов пообіцяв допомогти постраждалій. Він направив кількох людей на порятунок чоловіка пані Надії.

Наслідки удару по Харкову / Скриншоти з відео

Наразі відомо про 25 поранених харків'ян. Всі вони у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовано 6 осіб.

"На щастя, важких хворих у нас немає. Сподіваємося, що людей під завалами не буде", – зазначив лікар швидкої.

Відомо, що Росія атакувала Салтівський район Харкова 500-кілограмовою бомбою з УМПК.