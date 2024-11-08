Вночі проти 8 листопада Росія атакувала Салтівський район Харкова 500-кілограмовою бомбою з УМПК. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Деталі атаки на Харків

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що Росія завдала удару багатоповерхівці на Салтівці 500-кілограмовою бомбою з УМПК.

За його словами, дев'ятеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості.

Ми перевіряємо, чи є ще люди під завалами, наразі інформації про безвісти зниклих до поліції не надходило,

– додав він.

Також Болвінов наголосив, що це черговий терористичний акт з боку росіян.

У Шевченківському районі міста упало дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок нічної атаки є три влучання, також є постраждалі. Зокрема, відомо про 25 таких людей.