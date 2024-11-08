На жаль, внаслідок дій противника загинула людина, також є поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на атаку ворога

Президент зазначив, що протягом вечора та ночі окупанти атакували українські міста і громади. Ворог застосував ракети, дрони й КАБи проти Одещини, Харківщини, Київщини.

Станом на ранок 8 листопада відомо, що у Харкові понад 20 постраждалих, серед них немовля. Також там пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Внаслідок ударів агресора по Одещині зафіксовані пошкодження звичайних будинків. На жаль, там загинула людина. Президент висловив співчуття рідним і близьким. Також внаслідок дій ворога там постраждало 9 людей.

Також Зеленський вказав, що продовжуються аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі після вчорашньої атаки. Президент зазначив, що станом на ранок 8 листопада, цей терор забрав життя 8 людей, та понад 40 людей зазнали поранення, серед яких 4 дітей.

Протягом цієї ночі наші воїни знищили 4 авіаційні ракети та близько 60 ударних дронів, які застосувала Росія проти України. Президент висловив вдячність захисникам неба, які "роблять усе можливе, щоб захистити людей від цього терору, вдячність усім, хто рятує й допомагає нашим людям".

Важливо спільно й рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це – єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях,

– наголосив президент.

Також Зеленський опублікував відео наслідків атаки ворога.

Наслідки нічної атаки ворога по Україні: дивіться відео