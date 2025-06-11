Российские войска цинично атаковали спасателей на Харьковщине: погиб сапёр

В среду, 11 июня, во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района российские войска цинично атаковали украинских спасателей. Один пиротехник погиб, двое его коллег находятся в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Враг использовал ударный беспилотник.

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Что известно о трагедии

Противник попал ударным беспилотником в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда спасатели проводили ее обслуживание и проверяли работу.

Погиб сапер-механик Василий Белинский, двое его коллег ранены – медики борются за их жизни.

Цена безопасности – чрезвычайно высока. Ежедневно наши герои выходят на опасную работу, чтобы сделать украинскую землю чистой от смертельного наследия войны. Болью отзывается каждая потеря в семье ГСЧС…

– говорится в сообщении.



Во время разминирования сельхозугодий Василий Белинский / Фото ГСЧС

Василий Белинский – 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС. На службе он был с 2023 года, а в должности сапера-механика – с 2024 года. Без мужа и отца остались жена и 9-летняя дочь.

Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где самое опасное, чтобы другие могли жить,

– вспоминают его собратья.

Напомним, в понедельник, 9 мая, в Киеве состоялась церемония прощания со спасателями Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным. Работники ГСЧС погибли из-за российского удара по городу.