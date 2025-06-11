Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Ворог використав ударний безпілотник.
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Що відомо про трагедію
Противник поцілив ударним безпілотником у робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли рятувальники проводили її обслуговування та перевіряли роботу.
Загинув сапер-механік Василь Белінський, двоє його колег поранені – медики борються за їхні життя.
Ціна безпеки – надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни. Болем відгукується кожна втрата в родині ДСНС…
– йдеться в повідомленні.
Під час розмінування сільгоспугідь Василь Белінський / Фото ДСНС
Василь Белінський – 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. На службі він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024 року. Без чоловіка та батька залишилися дружина й 9-річна донька.
Це була світла й щира людина. Той, хто без вагань ішов туди, де найнебезпечніше, аби інші могли жити,
– згадують його побратими.
Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в Києві відбулася церемонія прощання з рятувальниками Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним. Працівники ДСНС загинули через російський удар по місту.