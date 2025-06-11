Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Ворог використав ударний безпілотник.

Дивіться також Удар Росії по мобілізованих українцях 1 червня: серед загиблих – журналіст Владислав Волобоєв

Що відомо про трагедію

Противник поцілив ударним безпілотником у робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли рятувальники проводили її обслуговування та перевіряли роботу.

Загинув сапер-механік Василь Белінський, двоє його колег поранені – медики борються за їхні життя.

Ціна безпеки – надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни. Болем відгукується кожна втрата в родині ДСНС…

– йдеться в повідомленні.

Під час розмінування сільгоспугідь Василь Белінський / Фото ДСНС

Василь Белінський – 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. На службі він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024 року. Без чоловіка та батька залишилися дружина й 9-річна донька.

Це була світла й щира людина. Той, хто без вагань ішов туди, де найнебезпечніше, аби інші могли жити,

– згадують його побратими.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в Києві відбулася церемонія прощання з рятувальниками Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним. Працівники ДСНС загинули через російський удар по місту.