На 239-ому полігоні від ворожого удару загинули 12 українців, 60 постраждали. Серед жертв – молодий криворізький журналіст Владислав Волобоєв, передає 24 Канал із посиланням на Перший Міський. Кривий Ріг.

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Попереду було ціле життя

Владислав працював криворізькій газеті "Пульс". На момент загибелі чоловік лише 5 тижнів перебував на навчанні.

Колеги згадують молодого журналіста як перспективного працівника, енергійного та мужнього філантропа, який не боявся складних завдань та був відкритий до людських душ.

Нагадаємо, що через трагедію на 239-ому полігоні командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Генерал розповів, що загиблі були молодими хлопцями із навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. "Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути", – зазначив він.

Генерал ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.