На 239-м полигоне от вражеского удара погибли 12 украинцев, 60 пострадали. Среди жертв – молодой криворожский журналист Владислав Волобоев, передает 24 Канал со ссылкой на Первый Городской. Кривой Рог.
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Впереди была целая жизнь
Владислав работал в криворожской газете "Пульс". На момент гибели мужчина всего 5 недель находился на учебе.
Коллеги вспоминают молодого журналиста как перспективного работника, энергичного и мужественного филантропа, который не боялся сложных задач и был открыт к человеческим душам.
Напомним, что из-за трагедии на 239-м полигоне командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий подал рапорт об отставке. Генерал рассказал, что погибшие были молодыми ребятами из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. "Они должны были учиться, жить, бороться – не погибать", – отметил он.
Генерал инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.