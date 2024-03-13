Попали между двумя подъездами: сумчанин рассказал об атаке дронов на город

Российские оккупанты ночью 13 марта выпустили три беспилотника на Сумы. Один из "Шахедов" попал в пятиэтажный дом. К сожалению, есть погибшие и раненые.

В результате попадания 30 квартир повреждены, 15 из них – разрушены. Сумчанин Максим Эдель рассказал 24 Каналу о последствиях вражеской атаки на город.

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Враг терроризирует Сумы

Максим Эдель отметил, что три беспилотника враг выпустил ночью на город Сумы, два из них сбили. К сожалению, один "Шахед" не смогли сбить. Примерно в 1:30 ночи он попал в многоэтажку в Сумах между двумя подъездами.

К сожалению, на месте удара есть погибшие, об их количестве пока не сообщают. Более 15 человек достали спасатели. В частности, восемь обратились за медицинской помощью.

Возле дома, который был поврежден, развернули пункт несокрушимости. На месте работают все необходимые спасательные службы, которые делают все возможное и невозможное, чтобы оказать людям помощь.

Сумскую область враг терроризирует каждый день. Например, вчера было 13 воздушных тревог за сутки, позавчера – 15. В последние дни усилили удары именно по Сумам. Даже сейчас готовился к включению и было слышно взрывы на приграничье. Приграничье терроризируют каждый день. Там разрушены жилые дома, страдают местные жители, есть погибшие гражданские, в частности, дети,

– сказал он.

Атака на Сумы: главное