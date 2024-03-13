Попали между двумя подъездами: сумчанин рассказал об атаке дронов на город
Российские оккупанты ночью 13 марта выпустили три беспилотника на Сумы. Один из "Шахедов" попал в пятиэтажный дом. К сожалению, есть погибшие и раненые.
В результате попадания 30 квартир повреждены, 15 из них – разрушены. Сумчанин Максим Эдель рассказал 24 Каналу о последствиях вражеской атаки на город.
К теме В Сумах "Шахед" уничтожил 15 квартир: могут быть погибшие
Враг терроризирует Сумы
Максим Эдель отметил, что три беспилотника враг выпустил ночью на город Сумы, два из них сбили. К сожалению, один "Шахед" не смогли сбить. Примерно в 1:30 ночи он попал в многоэтажку в Сумах между двумя подъездами.
К сожалению, на месте удара есть погибшие, об их количестве пока не сообщают. Более 15 человек достали спасатели. В частности, восемь обратились за медицинской помощью.
Возле дома, который был поврежден, развернули пункт несокрушимости. На месте работают все необходимые спасательные службы, которые делают все возможное и невозможное, чтобы оказать людям помощь.
Сумскую область враг терроризирует каждый день. Например, вчера было 13 воздушных тревог за сутки, позавчера – 15. В последние дни усилили удары именно по Сумам. Даже сейчас готовился к включению и было слышно взрывы на приграничье. Приграничье терроризируют каждый день. Там разрушены жилые дома, страдают местные жители, есть погибшие гражданские, в частности, дети,
– сказал он.
Атака на Сумы: главное
- В Сумской ОВА сообщили, что 13 марта дрон типа "Шахед" попал в пятиэтажный дом. Предварительно известно, что было повреждено 30 квартир. По предварительной информации, из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. Вероятно, есть погибшие.
- Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что среди пострадавших есть 5 детей. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, еще три человека могут быть пропавшими без вести.
- 12 марта в 9:20 россияне нанесли авиаудар по Великописаревской общине Сумской области. Российские войска сбросили управляемые авиационные бомбы на жилищный сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 прилета. По предварительной информации, пострадала многодетная семья, были ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Также ранения получил один взрослый человек. Кроме этого, в общине повреждены 5 частных жилых домов и гараж.
- 11 марта оккупанты нанесли ракетный удар по школе в населенном пункте Ахтырского района Сумской области. Известно, что в момент удара в укрытии находились дети. К счастью, никто из школьников не пострадал. Сила удара привела не только к значительным разрушениям, но и к возникновению пожара. Спасатели ликвидировали последствия ударов.