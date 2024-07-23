Враг ночью атаковал объекты критической инфраструктуры на Сумщине

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, враг ударил по критически важным объектам Сумской области.

В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады. По предварительной информации, погибших нет.

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Работы продолжаются

В Сумской ОГА также отметили, что на месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно – восстановительные работы.

Более подробной информации о последствиях пока нет. Также в ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Ранее утром 21 июля российские войска также ударили по объектам Шосткинской общины на Сумщине. В результате удара были разрушены два объекта теплообеспечения.

Разрушениям также подверглись два жилых дома и ряд помещений социального значения.