Россия ударила по ТРЦ и другим объектам в Харькове: уже более 20 раненых, в том числе ребенок

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди пораженных объектов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома. Что известно о жертвах российского террора, передает 24 Канал.

Смотрите также Тактика салями и "красные линии": почему на Западе запрещают Украине бить ракетами вглубь России

Что известно об атаке на Харьков

Около 13 часов россияне нанесли удары по Харькову. В городе насчитали около десятка взрывов. К сожалению, в результате атаки есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие. Атака была ракетной.

По состоянию на 14:42 сообщается по меньшей мере о 29 пострадавших. По данным местных властей, среди них также двое медиков и двое детей – в тяжелом состоянии. Информации о погибших пока нет.

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что удары нанесены по 3 локациям, среди них Харьковский дворец спорта. Туда ударили 4 раза. Также удары были по торговому центру в Салтовском районе и около Гидропарка в Киевском районе.

Среди повреждений – отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру,

– указал он.

По словам мэра города Игоря Терехова, раненые есть в Салтовском и Немышлянском районах. Именно в Салтовском районе 22 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, в Немышлянском – еще 6.

Терехов отмечает, что горели три авто. В результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. Было эвакуировано 30 человек. На месте работают все соответствующие службы.

Оперативно о тревогах, взрывах и других актуальных новостях читайте в нашем телеграм-канале.

Предыдущая атака

Отметим, что это не первый воскресный удар по Харьковщине. Утром 1 сентября регион также находился под ударом. Собственно, первый взрыв прогремел в 11:12. Через почти 10 минут в городе прогремел еще один взрыв. Городские власти сообщили, что удар пришелся по городу Люботин. Пострадали мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет.