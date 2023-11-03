По меньшей мере 10 дронов атаковали Харьков и взрывы во Львовской области: хронология 618 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные украинские города иранскими "Шахедами". Страна-агрессорка наносит удары по нашему государству и не оставляет попыток захватить территорию.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 618 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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