По меньшей мере 10 дронов атаковали Харьков и взрывы во Львовской области: хронология 618 дня войны
Россия продолжает атаковать мирные украинские города иранскими "Шахедами". Страна-агрессорка наносит удары по нашему государству и не оставляет попыток захватить территорию.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 618 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия нанесла очередной удар по мирным городам Украины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области. К счастью, пострадавших нет, разрушения не критичны. Наталья Гуменюк считает, что причина попыток России атаковать глубокие тылы состоит в отсутствии преимущества на фронте. За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд. Зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территория учебного заведения и предприятие в Бериславском районе, а также завод в Херсоне. Погиб 1 человек, еще 4 – получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинский генерал был поддержан и в Белом Доме. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов. При атаке дронами-камикадзе взрывы слышали также во Львовской области. Сначала сообщали о движении БпЛА в направлении Стрыя и Моршина, а затем о работе ПВО. Сейчас деталей раскрывают. Российские захватчики в ночь со 2 на 3 ноября пустили беспилотники "Шахед" на территорию нашего государства. В конце концов, взрывы прогремели и в Харькове. Впоследствии стало известно, что россияне ударили по СТО и учебному заведению. О пострадавших и погибших не сообщалось. Последствия попаданий "Шахедов": смотрите видео
Есть попадание по территории объекта инфраструктуры на Одешине
Ситуация в Херсонской области
Белый дом отреагировал на статью Залужного
Взрывы раздались во Львовской области
Харьков атаковали "Шахеды"
Россия нанесла очередной удар по мирным городам Украины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.
К счастью, пострадавших нет, разрушения не критичны.
Наталья Гуменюк считает, что причина попыток России атаковать глубокие тылы состоит в отсутствии преимущества на фронте.
За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд.
Зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территория учебного заведения и предприятие в Бериславском районе, а также завод в Херсоне.
Погиб 1 человек, еще 4 – получили ранения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинский генерал был поддержан и в Белом Доме.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
При атаке дронами-камикадзе взрывы слышали также во Львовской области. Сначала сообщали о движении БпЛА в направлении Стрыя и Моршина, а затем о работе ПВО. Сейчас деталей раскрывают.
Российские захватчики в ночь со 2 на 3 ноября пустили беспилотники "Шахед" на территорию нашего государства. В конце концов, взрывы прогремели и в Харькове.
Впоследствии стало известно, что россияне ударили по СТО и учебному заведению. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Последствия попаданий "Шахедов": смотрите видео