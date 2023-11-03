По меньшей мере 10 дронов атаковали Харьков и взрывы во Львовской области: хронология 618 дня войны

3 ноября 2023, 06:47
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Россия продолжает атаковать мирные украинские города иранскими "Шахедами". Страна-агрессорка наносит удары по нашему государству и не оставляет попыток захватить территорию.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 618 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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08:42, 03 ноября

Есть попадание по территории объекта инфраструктуры на Одешине

Россия нанесла очередной удар по мирным городам Украины. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

К счастью, пострадавших нет, разрушения не критичны.

Наталья Гуменюк считает, что причина попыток России атаковать глубокие тылы состоит в отсутствии преимущества на фронте.

08:38, 03 ноября

Ситуация в Херсонской области

За минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 71 снаряд.

Зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территория учебного заведения и предприятие в Бериславском районе, а также завод в Херсоне.

Погиб 1 человек, еще 4 – получили ранения.

06:41, 03 ноября

Белый дом отреагировал на статью Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью в британский журнал The Economist, где наметил важные моменты, касающиеся войны против агрессора. Этот материал украинский генерал был поддержан и в Белом Доме.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что материал показывает изменения, которые произошли в войне между Украиной и Россией. Кроме того, он отметил продолжение поддержки нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

06:39, 03 ноября

Взрывы раздались во Львовской области

При атаке дронами-камикадзе взрывы слышали также во Львовской области. Сначала сообщали о движении БпЛА в направлении Стрыя и Моршина, а затем о работе ПВО. Сейчас деталей раскрывают.

06:02, 03 ноября

Харьков атаковали "Шахеды"

Российские захватчики в ночь со 2 на 3 ноября пустили беспилотники "Шахед" на территорию нашего государства. В конце концов, взрывы прогремели и в Харькове.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили по СТО и учебному заведению. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Последствия попаданий "Шахедов": смотрите видео

 

 

Автор: Вікторія Кульженко