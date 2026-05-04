Россия ударила ракетой по Мерефе в Харьковской области: количество погибших возросло

Утром Россия нанесла ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. Известно о погибших и раненых.

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 11:00 количество погибших из-за вражеского удара возросло до 4 человек.

Каковы последствия атаки на Мерефу?

Среди погибших – двое мужчин 50 и 63 лет и две женщины 41 и 52 лет. Пострадали 16 человек. Им оперативно оказывается вся необходимая помощь.

В результате атаки загорелся частный дом и автомобиль – пожар уже ликвидирован.

По словам чиновника, есть повреждения как частных, так и многоквартирных домов, а также 4 магазина и СТО.

"На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы", – уточнил он.

Напомним, что в 09:35 Воздушные силы объявили тревогу для ряда областей из-за угрозы баллистики с юга. В их числе была и Харьковщина.

В 09:41 в Харьковской области прогремели взрывы.

Россия создает дополнительную угрозу с воздуха для Украины

В России появилась новая крылатая ракета С-71К "Ковер". По данным ГУР, в ее конструкции использованы иностранные детали – в том числе из США, Китая, Германии, Японии и других стран.

Ракету разработала "Объединенная авиастроительная компания", и это ее первая попытка в ракетостроении. Впервые эта ракета была применена в конце 2025 года.

В качестве боевой части в ракете используют авиабомбу весом 250 килограммов. Ракета обладает композитным корпусом, простой навигационной системой и инерциальными датчиками. Дальность полета – до 300 километров.

В ГУР отмечают, что доступ России к иностранным компонентам позволяет создавать новое оружие и масштабировать производство.

Также в перспективе "Ковер" могут запускать из беспилотника С-70 "Охотник".

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии 24 Каналу объяснил, что это ракета "Ковер" – часть общей тенденции – Россия пытается удешевлять вооружение из-за нехватки ресурсов. По его словам, вместо дорогих ракет враг использует более простые и дешевые решения.