Оккупанты ударили по предприятию на Николаевщине: начался пожар, есть раненые

Вечером 20 июля россияне нанесли ракетный удар по Николаевской области. Под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие.

Мощный взрыв в области прогремел около 20:30. Известно, что оккупанты атаковали Николаевскую область баллистической ракетой, которую запустили с временно оккупированного Крыма.

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Оккупанты цинично ударили по гражданскому предприятию

Как сообщили в Николаевской ОГА, 20 июля около 20:30 Николаевский район подвергся ракетной атаке. Так, враг ударил по гражданскому сельскохозяйственному предприятию, в результате чего вспыхнул пожар.

После удара огонь распространился на складское помещение предприятия, а также на сухую траву поблизости. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме того, взрывной волной повреждены частные дома. К сожалению, 2 человека получили ранения.

Ранее, 19 июля, враг цинично ударил по Николаеву. Оккупанты запустили 2 ракеты, вероятно, Х-59. Одна из них упала на территории области, а другая – попала в жилой район Николаева.

В результате циничных действий оккупантов погибли 4 человека, среди которых 12-летний мальчик, две женщины 53 и 63 лет, а также мужчина. Кроме того, по меньшей мере 24 человека пострадали в результате удара.