После обеда противник попытался нанести по Одесской области ракетный удар. В Силах обороны юга Украины рассказали о последствиях этой атаки.

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По дороге "потеряла себя"

Так, во второй половине дня россияне выпустили по Одесской области управляемую ракету из самолета тактической авиации. Враг нанес удар с акватории Черного моря.

Впрочем, как сообщают военные, оккупантам не удалось добиться своей цели. Их ракета еще на подлете к побережью потеряла боевую способность.

Обломки рухнули на открытые территории. К счастью, обошлось без разрушений инфраструктуры и пострадавших.

В Силах обороны отметили, что враг продолжает упорно разведывать и испытывать противовоздушную оборону региона.

Там напомнили, что распространение кадров работы ПВО – это помощь россиянам в их циничном терроре.

Следует заметить, что в последнее время Одесская область неоднократно оказывается под атакой дронов противника. Так, недавно оккупанты попали в промышленный объект на территории области. Кроме того, они продолжают попытки нанести удары по припортовой инфраструктуре. В частности, об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель Украины Сергей Кислица. Дипломат подчеркнул, что Россия пытается таким образом сорвать работу зернового коридора. Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в последний раз россияне изменили свою тактику атаки "Шахедами". Также чиновник подчеркнул, что враг еще с осени 2023 года не прекращает попытки помешать экспорту украинского зерна.

Напомним, что один из ударов по припортовой инфраструктуре был нанесен по Одессе баллистической ракетой, в то время как город посещали президент Зеленский и премьер Греции.

Сам глава государства, комментируя эту атаку, заявил, что не знает, планировал ли Путин его убить или нет. Очевидно, что у российского диктатора нет малейшего уважения к лидерам иностранных стран и к человеческой жизни в целом.

В ВСУ в то же время уточнили, что атака оккупантов не связана с конкретным визитом. Известно, что в результате этого удара погибли 5 человек.

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