По обіді противник спробував завдати по Одеській області ракетного удару. У Силах оборони Півдня України розказали про наслідки цієї атаки.

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По дорозі "втратила себе"

Так, о другій половині дня росіяни випустили по Одещині керовану ракету з літака тактичної авіації. Ворог здійснив удар з акваторії Чорного моря.

Втім, як повідомляють військові, окупантам не вдалося досягти своєї мети. Їх ракета ще на підльоті до узбережжя втратила бойову спроможність.

Уламки впали на відкриті території. На щастя, минулося без руйнувань інфраструктури та постраждалих.

У Силах оборони зазначили, що ворог продовжує наполегливо розвідувати й випробовувати протиповітряну оборону регіону.

Там нагадали, що поширення кадрів роботи ППО – це допомога росіянам в їх цинічному терорі.

Слід зауважити, що останнім часом Одещина неодноразово опиняється під атакою дронів противника. Так, нещодавно окупанти поцілили у промисловий об'єкт на території області. Крім того, вони продовжують спроби завдати ударів по припортовій інфраструктурі. Зокрема, про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив представник України Сергій Кислиця. Дипломат наголосив, що Росія намагається у такий спосіб зірвати роботу зернового коридору. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зауважив, що востаннє росіяни змінили свою тактику атаки "Шахедами". Також посадовець наголосив, що ворог ще з осені 2023 року не припиняє намагань завадити експорту українського зерна.

Нагадаємо, що один із ударів по припортовій інфраструктурі був завданий по Одесі балістичною ракетою у той час, як місто відвідували президент Зеленський та прем'єр Греції.

Сам глава держави, коментуючи цю атаку, заявив, що не знає, чи планував Путін його вбити, чи ні. Очевидно те, що у російського диктатора немає найменшої поваги до лідерів іноземних країн і до людського життя загалом.

У ЗСУ водночас уточили, що атака окупантів не пов'язана з конкретним візитом. Відомо, що внаслідок цього удару загинуло 5 людей.

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