Жуткий удар "Шахедами" по Харькову: количество погибших возросло до 7, погибли дети

Россия накануне вечером "Шахедами" атаковала заправку в Немышлянском районе Харькова. К сожалению, по улице растеклось топливо, которое привело к пожару в 15 жилых домах.

Начиная с ночи 10 февраля, количество жертв и раненых растет. Об оперативной ситуации в городе информирует власть.

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Что известно о количестве жертв и раненых в Харькове

К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи,

– сообщил Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА заявил, что среди них трое детей:

7, 4 лет,

младенец ориентировочно 6 месяцев.

Начальник Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что говорится о данных по состоянию на 6:50 10 февраля.

"Трагедия семей, города, государства. Работы продолжаются!", – заявил Тимошко.

Что известно о последствиях атаки россиян по Харькову