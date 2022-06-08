Россия ударила советскими ракетами по Украине из Ростовской области, – Минобороны

Россия, вероятно, готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Враг применил Х-22 – советские крылатые ракеты

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, подчеркнув, что ситуация на Востоке остается сложной.

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Экипаж самолета дальней авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области (район 40 километров к западу от населенного пункта Шахты) отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины,

– отметил Мотузяник.

Х-22 – это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались начиная с 1958 года, а приняты на вооружение – в феврале 1971 года.

Почему это небезопасно? Из-за устаревшей "начинки" они могут быть опасны в эксплуатации. Например, Искандеры уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 километров соответственно).

Эксперт Александр Коваленко объяснял, что срок годности этих ракет истек еще 20 лет назад, их технически не обслуживали много времени.

"Такую ракету может даже не уничтожить ПВО, но у нее может отказать двигатель, когда она будет лететь над городом или селом и может упасть на гражданские дома. Вот в чем риск".

Россияне и дальше сосредотачивают силы на Донбассе

Мотузяник отметил, что основной целью российского агрессора на этом этапе остается оккупация Луганской и Донецкой областей в пределах их административных границ, удержание и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Сейчас враг интенсивно обстреливает и проводит штурмовые действия вдоль всей линии столкновения на Луганщине и Донетчине. Обстановка остается сложной, особенно в районах Северодонецка и Лисичанска.

Кратко о ситуации на Донбассе: данные Генштаба

На Славянском направлении оккупанты ведут штурмовые действия. Пытаются блокировать контрнаступление украинских защитников, поэтому проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.

На Лиманском направлении было сражение у населенного пункта Райгородок. Успеха оккупанты не имели, поэтому отошли.

Наши воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке. Впрочем, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник интенсивно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики намерены сковывать действия наших войск и не допускать перебрасывание резервов Сил обороны на другие направления.

В то же время, за последние сутки украинские защитники отбили 11 атак врага на Донбассе и уничтожили немало вражеской техники.

Кроме того, враг развернул "Искандеры" в оккупированном Крыму: смотрите видео